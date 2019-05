Kohtla-Järve puhastusseadmetel algasid haisu vähendamise katsetused

“Watropuri pilootseadme valisime katsetamiseks sellepärast, et kui Austrias vaatamas küisime, tundus see hästi lihtne, töökindel ja kõige väiksemaid investeeringuid nõudev. Madalad temperatuurid ja lihtne opereerida; seade kasutab elektrienergiat ja selle kulu on teistega võrreldes peaaegu kõige väiksem. Me muidugi nüüd kontrollime, kui palju kõik see müügimehe jutt tõele vastab.”

Watropuri seadme olulise plussina märkis Pärnamäe veel, et sellel puudub heitõhk: “Kui teistel tehnoloogiatel on kirjas, et kuivatuse käigus tekib näiteks viis tuhat kuupmeetrit reostunud õhku, siis selle seadme puhul on emissioon väidetavalt lõhnavaba. Aga kui see seade praegu meil töötab, siis on hais ruumis päris korralik. Firma esindaja, kes eile ise kohapeal oli, ütles, et hais tuleb mitte seadmest, vaid selle täitmisest – sedasama räägiti meile ka Austrias, kus samuti oli vänge hais. Tahamegi nüüd kontrollida, kui palju mingeid aineid tekib, võtame õhuproove. See ei ole tegelikult probleem - saame õhu ruumist kokku koguda ja läbi puhastuse lasta; vaja on aga teada, mida selles õhus on ja milliste puhastusseadmetega tuleb arvestada.”