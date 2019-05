Sillamäel tähistatakse Euroopa päeva

1.-12. maini tähistatakse üle Eesti Euroopa päeva ning selle aasta üritused on pühendatud Euroopa Parlamendi valimistele ning Eesti ELi kuulumise 15. aastapäevale. Ida-Virumaal toimuvad Euroopa päeva pidustused 10. mail Sillamäel.

Kultuurikeskuse trepil astuvad üles lasteaedade lapsed ning oma kava on ette valmistanud ka huvi- ja noortekeskus Ulei. Vaadata ja kuulata saab linna isetegevuskollektiive ning Sillamäe ukraina kaasmaalaskond Vodograi ja Sillamäe vene kultuuriselts korraldavad mitmesuguseid töötube.

Euroopa Liidu telgis on külalisteks Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid ning saab infot Euroopa väärtuste ja tänavu oma 70. aastapäeva tähistava NATO kohta. Peale selle on seal võimalik tutvuda Archimedese programmiga ning toimub palju muud põnevat. Sillamäe kultuurikeskuses on avatud keelekohvik.