Tartu hoiu-laenuühistu avas Jõhvis esinduse

"Möödunud aastal avas Tartu HLÜ esindus uksed Narvas ning töötab väga hästi. Selle vastu on huvi tundnud paljud teiste Ida-Viru linnade, nt Sillamäe, Kohtla-Järve ja Jõhvi elanikud. Mind see ei üllata: Tartu HLÜ kasvava populaarsuse võti on selles, et me pakume kümneid kordi suuremat intressimäära kui suured pangad; määra, mis ületab tunduvalt inflatsiooni ja annab võimaluse teenida stabiilset intressitulu. Raha paigutamine hoiu-laenuühistusse võimaldab saavutada kaht eesmärki: saada palgale või pensionile lisatulu ning kaitsta raha inflatsiooni eest. Kuna piirilinnas käia pole kõigile mugav, otsustas juhatus avada veel ühe kontori Ida-Virumaa südames," rääkis Raudvere.