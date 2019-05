Mailis Reps usub, et Jõhvi gümnaasium muutub täiseestikeelseks "üsna ruttu"

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Aitäh! Vaatamata sellele, et kaks minutit on küsimuseks, ma päris ei saanud aru, et kuhu, mis signaali. Ma tõesti ei oska öelda, et mida Haridus- ja Teadusministeeriumi väga head kvalifitseeritud ametnikud mingite signaalidega soovivad anda kuhugi, aga, ütleme, see seis on täna väga selge. Mis on vastuvõetamatu, on see, et kui akadeemiliselt võimekas noor inimene meie üldise hariduspoliitika tulemusena põhikooli lõpus täna ei ole ainult keeleliselt võimeline kohe alustama õpinguid sajaprotsendiliselt eesti keeles, on meie lähenemine Haridus- ja Teadusministeeriumis, et sellele lapsele, sellele noorele inimesele tuleb läheneda individuaalselt ja kui on vaja, siis näiteks rakendatakse talle intensiivset keeleõpet, toetatakse teda erinevate meetmetega. Mis on vastuvõetamatu, ei ole mitte see, kuidas hariduspoliitiliselt koolid oma ülesandeid täidavad. Riigigümnaasiumis on samamoodi akadeemiline vabadus oma õppekavasid koostada, oma aineid edasi anda, metoodikaid valida. See on kõik ... Mis ei ole aga vastuvõetav on see, et me ütleme, et nad ei saa sinna siseneda. Nii nagu te, hea küsija, ka teate, on käinud ka seal kemplemine. Kui see noor inimene tuleb sellise põhikoolilõpu eesti keele oskusega, mis ei ole võib-olla see, mida me ootaksime, et kas siis on tal võimalust üldse edasi õppida ja kus ta peaks edasi õppima – see on olnud selle piirkonna võib-olla eripära ja kemplemine viimastel nädalatel.

Signaal endiselt ja veel kord on see: kui on tegemist akadeemiliselt võimeka noorega, siis ta tuleb edasi gümnaasiumisse ja siis on meie ühine soov sellessamas gümnaasiumis seda noort inimeste järgi aidata. Loomulikult samal ajal paralleelselt on meie eesmärk, et laieneks veel võimalus, et need noored inimesed saaksid lasteaias eesti keele oskuse, et nad põhikooli ei peaks üheksat aastat ära lõpetama nii, et nad on üheksa aastat õppinud eesti keelt, aga nad ei tee miinimumpunktidele põhikooli lõpus ära eesti keele eksamit. Aga tänane, kahjuks, teatud, nii nagu te teate, ka statistika on üsna kurb. Ja selleks peame ka ühiselt pingutama, et näiteks sellessamas Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonnas või, ütleme, seal Ida-Virumaa selles otsas on ka põhikoole, kus vaid 20% teevad ära miinimumpunktide peale eesti keele eksami. See näitab süsteemset probleemi ja see näitab ka seda, et me üheskoos peame vaatama sisse ja ütlema, millist tuge me saaksime anda nii lasteaedadele kui koolidele, mida veel on seal vaja metoodikas ja aineõppes. Ja see on ka põhjus, miks Riigikogu on palunud siis võimalust tegeleda sellega probleemkomisjoni tasandil. Aitäh!

