Sõnajalad pöörduvad abi saamiseks siseministri poole

Politsei- ja piirivalveameti korralduse aluseks on Sõnajalgade sõnul TTJA ja kaitseministeeriumi seisukohad, kuid keegi pole küsinud seisukohta omanikult ega ole püüdnud neid ka ära kuulata. "Samas olete rakendanud isiku suhtes äärmiselt ebaproportsionaalses ulatuses isiku põhiõiguste piiramist − piiratud on põhiseadusest tulenevat omandiõigust, liikumisvabadust ning ettevõtlusvabadust. Niivõrd ulatuslikult isiku põhiõiguste piiramine ilma isikult seisukohta üleüldse küsimata ning asjaolusid sisuliselt hindamata on ilmselgelt lubamatu ja vastuolus õigusriigi põhimõtetega," seisab avalikus pöördumises siseminister Mart Helme poole.

Avalikus pöördumises leiavad arendajad, et põhiõigusi on võimalik piirata üksnes juhul, kui see tugineb seaduses sätestatud õiguslikule alusele, on kooskõlas menetlus- ja materiaalõigusega ning on demokraatlikus ühiskonnas vajalik, st proportsionaalne. Sõnajalgade seisukoha järgi selliseid aluseid ei ole, mistõttu paluvad nad ministri sekkumist