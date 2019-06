Bangladeshi kodanik püüdis üle Narva jõe Eestisse ujuda

"Narva jõe ületamine ebaseadusliku rände eesmärgil ei ole õigupoolest igapäevane, kuid kuna piirivalvurid on jõel patrullimas ning paralleelselt hoitakse ajutisel kontrolljoonel silm peal ka valvesüsteemidega, on ebaseaduslik ületamine praktiliselt võimatu," sõnas Oras lisades, et kui keegi siiski üle jõe ujudes ebaseaduslikult piiri ületab, on piirivalve ja kogukonna tõhus koostöö viinud piiririkkujate kiire avastamiseni.