Mudilased lustid laulu-ja tantsupeol

Hea on näha, et pidu on järjest arenenud ja lasteaedu, kes selles osalevad, tuleb järjest juurde. Seekord tehti uus osalejate rekord: peost võttis osa kuusteist lasteaeda. Peaasi, et ikka juhendajaid jätkuks. Ka see on meie maakonnas probleemiks saamas.