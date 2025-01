IDA-VIRU HOMME Ida-Viru tulevikulood: "Nooruslik pansionaat"

Piirkonna majanduse tuum on naistele toetuv hõbemajandus. Kui varem kandsid maakonna elujärge kaevuri pahklikud käed, siis nüüd on kesksed tegelased spaades ja tervishoiuasutustes töötavad, mõistmist ja elurõõmu pakkuvad naised ning neid abistavad targad robotid. Seda kõike tänu uut turunišši märganud ettevõtjatele, kes on oskuslikult üles ehitanud personaalset lähenemist pakkuva erameditsiini- ja -hoolekandesüsteemi.