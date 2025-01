IDA-VIRU HOMME Ida-Viru tulevikulood: "Kosmopoliitne herilane"

Paarikümne aasta eest tõuke saanud majanduse mitmekesistamine on vilju kandmas. Ida-Virumaa uue majanduse aju ning süda on rahvusvaheline ring- ja roheakadeemia, mis on neelanud parimad palad senistest kolledžitest ja rakenduskõrgkoolidest. Rändepumbana toimiv õppeasutus koolitab tippspetsialiste, kes tunnevad kestlikke tehnoloogiaid ja ringse ressursikasutuse peensusi.