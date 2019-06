VIDEO Eesti Energia hakkas õlitootmisel kasutama vanu rehve

Juba mitu aastat tagasi tehtud katsetused näitasid, et rehvide osaline kasutamine õli tootmisel on põhjendatud nii keskkonna kui ka efektiivuse seisukohast. Rehvide õlisaagis on põlevkivist kolm korda suurem. Tehnoloogiliselt võiks rehvide osakaal vedelkütuste tootmisel Auveres ulatuda kuni kümne protsendini. Kuid selle saavutamiseks on Eesti Energial arendada rehvide purustamisvõimet ja soetada rehve ka naaberriikidest.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul tuli rehvide kasutamiseks õli tootmisel saada jäätme lakkamise luba. "Selleks pidid olema nõus kõik Euroopa Liidu riigid," sõnas Sutter, kelle sõnul saadi see luba "maailmarekordilises kiirusel", lisaks tuli muuta keskkonnaluba. "Nüüd oleme sealmaal, et saame alates tänasest alustada tööstuslikku rehvihakke kasutamist koos põlevkiviga meie vedelkütuste tootmises."

Keskkonnaminister Rene Kokk soovis, et nüüd ei jõuaks vanad rehvid Eestis enam loodusesse vaid Eesti Energia õlitehasesse. "Meil on aastakümneid olnud see mure, et vanad rehvid kogunevad loodusesse. Igal aastal veetakse "Teema ära" kampaania ajal metsast ära suuri hunnikuid vanu rehve. Mul on küll tõsine lootus, et saame nüüd Eesti järgnevate aastate jooksul kasutatud rehvidest puhtaks," sõnas ta Põhjarannnikule.