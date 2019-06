Ida-Viru ettevõtluskonkursile kandidaatide esitamise viimane päev on 20. juuni

Üks konkursi eestvedajaid, Ida-Viru ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Sööt, julgustab nii eraisikuid kui ettevõtteid ja organisatsioone kandidaate esitama. "Ei tasu pikalt pead murda, kas üks või teine ettevõtmine väärib tunnustust või sobib konkursi kategooriatega. Kui sisetunne ütleb, et tegemist on tubli ja olulise saavutusega, siis tasub see kandidaat kindlasti konkursile esitada," sõnas Sööt, lisades, et ettevõtetel ei tasuks häbeneda ka iseenda kandidaadina välja pakkumist. Kandidaatide esitamiseks vajalik ankeet, statuut ja muu info on ettevõtluskeskuse kodulehel ivek.ee.