Ida-Virumaa õiglase ülemineku koordinaator lahkus ametist

"Usun, et on palju, mille üle uhkust tunda: investeeringud on teostamisel, uued töökohad on loomisel, kohalikel noortel on, mida tulevikust oodata. Võin kõhklemata öelda, et olen andnud Ida-Virumaale viimase nelja aasta jooksul kõik, mida mul anda oli ning olen õnnelik, et saan tööd lõpetada esimesi tulemusi nähes," märkis ta.