Narva katsetehases hakatakse põlevkivituhka töötlema aasta pärast

Ragn-Sells on 2019. aastast koostöös Eesti teadlastega arendanud tehnoloogiat, tänu millele saab kaltsiumi- ja ränirikkaid tööstusjäätmeid kasutada uute ja väärtuslike toorainete tootmiseks. Koostöös Tartu ülikooli ja TalTechi teadlastega on ühe võimalusena uuritud kaltsiumkarbonaadi tootmist põlevkivituhast, mida on Ida-Virumaale elektritootmise jäägina mägedesse kogunenud ligi 600 miljonit tonni.