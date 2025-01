IDA-VIRU HOMME Narvas tegutseva masinatehase edu võti on mitte teha lihtsat tööd

Hanza Mechanicsi ärimudel seisneb põhimõttes "All you need is one" (ingl k "Kõik, mida vajad, on ühes" − toim.). See tähendab, et kui klient küsib näiteks kahveltõstukit, siis Hanza saab oma võimekuse poolest pakkuda täislahendust. Kui kliendil on eelnevalt olnud näiteks 25 erinevat allhankijat − kes teeb metallosad, kes elektroonika −, siis nüüd saab ta otse meilt tellida ühe valmistoote. Meie oma erinevate üksustega toodame selle kahveltõstuki. Metalliosa teeb meil Kulgu peatehas Narvas, kontrolleri osa ja kaabelduse teeb meie Tartu tehas, mingid vidinad ostame juurde, paneme kokku ja saadame valmistoote kliendile.