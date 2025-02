Viimastel nädalatel on Eesti avalikus ruumis olnud tunda ärevust, kuna riik desünkroniseerib oma elektrisüsteemi Venemaa sagedusalast ning sünkroniseerib selle Mandri-Euroopa sagedusalaga. Tekkinud on mitmeid küsimusi, kahtlusi ja isegi hirme, millest paljud võiks kokku võtta ühe küsimusega: kas meid ootab ees pimedus? TalTechi ettevõtlus- ja teadusportaalis Trialoog kinnitavad TalTechi teadlased ja eksperdid, et paanikaks pole põhjust.