Vallavanem Max Kaur kinnitas, et tuleb volikogu ette ettepanekuga Tsventarnaja tagasi kutsuda, kuna see on olnud fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu soov. "Kuna koalitsioonilepingu kohaselt kuulub see abivallavanema koht sellele fraktsioonile, siis on see nende otsustada," ütles Kaur.