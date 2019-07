Vene kodanik palus Eestist asüüli, kirves kaenlas

Venemaa kodanik, nimetame teda siinkohal Nikolaiks, peeti Peipsi järvejääl kinni tänavu 4. märtsi õhtul kella poole kaheksa paiku, kui ta suusatas Venemaalt Eestisse. Pärast kinnipidamist avaldas mees soovi paluda Eesti võimudelt rahvusvahelist kaitset. Ta väitis, et on Venemaal võimudega opositsioonis ning võimud panid maja, kus ta viibis, põlema, et tema suhtes on algatatud kriminaalasi ning teda üritati paigutada psühhiaatriahaiglasse.