Ida-Virumaalt pärit miljonärid rajavad Narva 10 miljonit eurot maksva andmetöötluskeskuse

Burfa grupi ettevõtted on ka varem testprojektidena tegelenud samalaadsete andmetöötluskeskuste haldusega Hiinas ja Islandil, kuid hetkel on kavas konsolideerida suurim osa oma sellealaseid võimsusi Narva. “Enefiti näol on tegu väga usaldusväärse partneriga ning võrreldes Islandiga pakub Narva atraktiivsemat töökliimat ja koostöövalmis kohalike võimuorganeid ning samas jääb energiahind konkurentsivõimelistesse raamidesse,” kommenteeris Ivan Turõgin.

Burfa Techi Narva andmetöötluskeskuses on kasutusel tehisintellektiga monitooringu- ja kaugjuhtimissüsteemid, mis jälgivad muuhulgas hoone temperatuuri, niiskust ja tuleohutust. Tehisintellekt jälgib ja juhib ka elektriohutust (elektriomadused, tarbimine, lühised jne). Seadmete ohutuse tagamiseks on keskuse olulistele ruumidele paigaldatud moodsad gaasikustutus- ja suitsueemaldussüsteemid. Keskuse rajamist finantseeris ettevõte omavahenditest ning selle tasuvusaeg on sõltuvalt turutingimustest umbes 3 aastat.

Burfa Techi emaettevõte on Burfa Capital OÜ, mille omanikud on Ivan Turgõnin ja Sergei Potapenko, kes on ka Burfa Techi juhatuse liikmed. Burfa Tech tegutses varem Hashcoinsi nime all, kuid ettevõtte nime muudeti käesoleval aastal seoses holdinggrupi rebrändinguga, et kaasas käia tegevusvaldkondade laienemisega algselt krüptovaluutade kaevandamiselt ja sellega seotud teenuste ja tehniliste lahenduste väljatöötamiselt ning müügilt. Burfa Techil on praegu 33 töötajat. Ettevõtte varade maht on 16,4 miljonit eurot; 2018. aasta käive oli 17,8 miljonit eurot ning puhaskasum 10,6 miljonit eurot.