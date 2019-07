AS Enefit Kaevandused sai loa Uus-Kiviõlis kaevandamiseks

"Keskkonnaameti jaoks on oluline hoida ja kaitsta Uus-Kiviõli piirkonda võimalike negatiivsete keskkonnamõjude eest. Seepärast tehtigi mitmeid uuringuid ja keskkonnamõju hindamine, et omada parimaid teadmisi, kuidas tagada hea keskkonnaseisund," ütles keskkonnaameti maapõuebüroo peaspetsialist Tiit Rahe pressiteate vahendusel.

AS Enefit Kaevandused peab andma kohalikule omavalitsusele regulaarselt ülevaadet, kuidas kaevandamisega kaasnevaid mõjusid on ennetatud või leevendatud.

Elanike kinnisvara kaitsmiseks dokumenteeritakse enne lõhketööde alustamist kaevanduspiirkonna lähedal asuvate hoonete seisund, et vajaduse korral saaks tuvastada kaevandamisega kaasnevaid kahjusid ning neid majaomanikele kompenseerida. Peale selle on kaevandajal vajaduse korral kohustus hüvitada kaevandamisega tekitatud kahju ning seda sõltumata oma süüst.

"Kaevandajale on seatud ka ambitsioonikas kohustus võtta 40 protsenti põlevkivi rikastamisel tekkivat aherainet taaskasutusse. See on vajalik, et vältida aheraine suures mahus ladestamist puistangutesse, mis omakorda mõjutab elusloodust ja üldist maastikupilti. Lisaks aitab aheraine suurem kasutuselevõtt vähendada erisuguste ehitusprojektide tarbeks vajadust avada uusi lubjakivi, kruusa ja liiva kaevandamise karjääre," rääkis Rahe.