Radari kullafondi palad kõlavad Rannapungerjal nüüdisaegses helivärvingus

Jaak Joala saateansamblina alustanud Radari muusikutel kujunes 1980. aastate alguses tavaks harjutada kontsertide vahel enda kirjutatud keerukaid instrumentaalpalu. Peagi kujunesid need lood omas žanris sedavõrd meisterlikeks, et tõid Radarile Eesti pop- ja rokkmuusika tähtsaimal "ülevaatusel" ehk Tartu levipäevadel koguni kolmel aastal grand prix´.

1983. aastal pühendus Radar täielikult oma muusika esitamisele ja tuuritas sellise publikult nõudlikku maitset eeldava kavaga veel neli aastat, andes sel ajal välja ka kaks vinüülplaati: "Trofee" (1984) ja "Baltic Coast" (1987).

Gurmeemuusikat pakutakse harva

Üksikutel puhkudel on Radar kokku tulnud ka hiljem, kuid tänavu kevadel otsustasid pillimehed veidi tõsisemalt taasühinemise ette võtta. See tähendab, et teha koguni kaks kontserti suve jooksul.

Radari trummari Paap Kõlari sõnul ongi sellises rütmis esinemistega jätkamine ansambli jaoks paras. "Meile on tähtis kvaliteet, mitte see, et saaksime igal nädalavahetusel esineda," sõnas ta.

Eri aegadel kuulus Radarisse kümneid muusikuid. Paap Kõlar ja klahvpillimängija Sergei Pedersen on ansambli kõige staažikamad liikmed. Rannapungerjal tulevad lisaks neile lavale 1980. aastate esimeses pooles Radaris mänginud basskitarrist Raul Vaigla ja teine klahvpillimängija Aare Põder. Mõned aastad tagasi surnud kitarristi Nevil Blumbergi asendab Ain Varts, kes on Kõlari sõnul täieõiguslik Radari liige, kuna mängis seal ka 1980. aastatel ja käis Radariga mitmel festivalil. Kontserdil peaks külalisena ühe loo basskitarril mängima ka Paap Kõlari tütar Kelli Kõlar.

Rannapungerjal tulevad ettekandele lood mõlemalt plaadilt. ""Tipptund", "Viraaž", "Trofee"..." loetleb Kõlar tuntumaid lugusid, mis kõik kontserdi kavas on. "On popfusion´it, eksootikat, reggae´t, ladina elementi. Kontserdi lõpus teeme ka ühe poplaulu instrumentaalversiooni, kus möllame täiega."

"Lood kõlavad vana Radari päraselt, kuid oleme kõlapilti nüüdisajastatud nende mõnede tehnoloogiliste vahenditega, mida tänapäev pakub. Lõppsumma on meile endale ka nii huvitavam ja küllap ka publikule," sõnab ta. "Fusion on ka tänapäeval populaarne ja pakume seda parimates värvides."

Festival Tuletorni muusika toimub Peipsi ääres Rannapungerjal. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik Festival Tuletorni kontsert * 27. ja 28. juulili Rannapungerjal * Esinejate seas on Radar, Mahavok, Rein Rannap ja Ott Lepland, Tõnu Raadik, Robert Linna, Vaiko Eplik ja paljud teised. * Lisainfo: kaunismuusika.ee

Radari virtuoossed palad on pillimeestele nõudlikud ja eeldavad ka perfektset kokkumängu ansambli poolt. Paap Kõlar tunnistab, et kui teised ansambli liikmed on pidevalt olnud aktiivsed muusikud, siis temal on vahepeal olnud päris pikk paus. "Olen selle nimel, et end edukalt vormi viia, teinud päris kõvasti tööd. Mul on olnud ka tõsised tervisehädad, mis pole veel lõppenud," rääkis aastaid ekstreemspordile pühendnud Kõlar, kes viis aastat tagasi kukkus motovarjuga 50 meetri kõrguselt alla. "Aga ma olen suutnud oma seisundi kohandada trummimänguga väga edukalt. Olen teinud viimase aastaga endalegi üllatava progressi. Kes tahab, see tuleb ning näeb ja veendub selles ise."

Reede on Mahavoki õhtu

Perekond Kangurite korraldataval festivalil Tuletorni kontsert esineb sel aastal teinegi 1980. aastate kultusbänd, mis pälvis tänavuse aasta alguses elutöö preemia panuse eest Eesti muusikasse. See on Mahavok, kes tuleb lavale reede õhtul. Ansambli eestvedaja Heini Vaikmaa rääkis, et Rannapungerja kontserdil kõlavad alguses mõned instrumentaalpalad, nagu "Meridiaanid", ja seejärel nii populaarsed hitid kui ka uuemad lood. Lugusid, mille laulsid 1980ndatel menukaks Marju Länik ja Kare Kauks, esitab nüüd Heini Vaikmaa tütar Anett Vaikmaa.