"Station Narva" toob kohale Vene kino elava legendi Aleksandr Sokurovi

John Robbi tuntakse kriitikute ülistatud postpunkansambli The Membranes juhtfiguurina. Bändi 2015. aastal ilmunud universumit, elu ja surma käsitlev topeltalbum "Dark Matter/Dark Energy" kogus maailmas kiitvaid arvustusi. Robb on ka kirjanik, ajakirjanik, DJ ning Ühendkuningriigi ühe juhtiva ja tegusaima muusikat ja kultuuri käsitleva veebilehe "Louder Than War" juht. Ta intervjueeris esimesena ansamblit Nirvana ning on väidetavalt ühtlasi termini "Britpop" autor.