Ristsõnadest kuulsaks saanud küla pühitseti pealinnaks

"Meil armastatakse välja jagada mitmesuguseid pealinna tiitleid. Miks mitte siis ristsõnapealinna oma?" ütles Aa külavanemale pealinna märgi üle andnud Nuti ristsõnade toimetaja Kaarel Silmato, kes tõdes, et Aa on ristsõnade enim küsitavaid kohanimesid ja tiitel on täiesti õigustatud. Just see, et Aa on ristsõnade küsitumaid kohanimesid, tõi talle uhke tiitli, mitte pole asi selles, et Aas oleks erakordselt palju ristsõnalahendajaid.