Narva rannarestoran lõpetab tegevuse

Narva rannarestoran Fortune on täna avatud viimast päeva. 2017. aastal õnnestus sellele toitlustusasutusele pärast mitmeid ebaõnnestunud katseid käitaja leida, ent tolle ressurssidest jagus vaid paariks aastaks. Ettevõtja ütleb, et ei taha teha tööd vaid selleks, et kogu raha linnale ära anda.