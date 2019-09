Ida-Virumaa turismiedendaja kutsub üles boikoteerima Jõhvi võime

Rattur märkis reede hommikul sotsiaalmeedias tehtud postituses, et kohalik kogukond võiks leppida kokku, et ei võta vallajuhtide käest [keda ta nimetab klounideks] vastu ühtki tänu erinevate tähtpäevade puhul. "Ei lähe ei rahvatansima ega koorilaulma valla korraldatud üritusele. Ärge minge oma vastsündunud lastega vallavanema vastuvõtule sünnitunnistusi saama jne, jne... boikot- täielik. Ärge laikige seda pidevat “luikedega lendamist” Jõhvi valla grupis. Vilistage välja, kui nad end mingile üritusele pressivad ja kõnet hakkavad pidama...," kirjutas ta.

Jõhvi vallas elav Terje Rattur on varemgi avaldanud väga kriitilisi seisukohti praegute vallavõimude suhtes. Seekordse meelepahaavalduse ajendiks sai Põhjaranniku uudis neljapäeval toimunud vallavolikogu istungist, kus majandus- ja eelarvekomisjoni valiti vaid võimuliidu esindajad, peale aseesimees Allan Männi, kes pääses komisjoni automaateselt vaid tänu sellele, et sai esimehe valimistel teise koha hääled.

Rattur on Mäetaguse mõisahotelli tegevjuht ning Lüganuse vallas asuva Karukella puhkemaja omanik ning Ida-Virumaa turismiklastri aktiivne liige. Samuti on ta enam kui 10 000 jälgija veebi "Ida-Viru sõbrad" üks eestvedajaid. Ta on kuulunud Reformierakonda, kuid astus sealt 2013. aastal välja.