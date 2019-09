Kohtla-Järve läks Kesklinna uue põhikoolihoone konkursiga kolmandale katsele

Kesklinna põhikooli olemasoleva hoone kohale Pärna ja Vahtra tänava nurgale on kavas ehitada uus koolimaja. Hoone kavandatav pindala on 3780 ruutmeetrit ning see on mõeldud õppimiseks ligikaudu 640 õpilasele. Ljudmila Jantšenko sõnul ei saa nad arhitektide fantaasialennule vaba voli anda, kuna kooli ehitamisele võib kulutada vaid 5 miljonit eurot, mille linn saab tõukefondidest. 750 000 eurost kuni miljonini on linna omaosalus. Seejuures peab alles jätma spordiväljaku ja võtma arvesse kõiki miljööväärtuslikul alal paikevale hoonele esitatavaid nõudmisi.