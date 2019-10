Ida-Virumaa aasta ettevõte on elektrimootorite tootja Waldchnep

Tööstuskraanade mootorite ja ka muu toodang on tehniliselt keeruline, kuid ettevõte suudab seda teha kvaliteetselt ja müüa nõudlikele välismaistele tuntud klientidele nagu näiteks ABB.

Konkursi ühe korraldaja, Eesti kaubandus-tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve sõnul on Waldchnep hea näide sellest, kuidas pühendumise ja tubli tööga on võimalik suuri tegusid korda saata. "Waldchnepi otsus uue tootmishoone rajamiseks piirilinna annab ostjatele kindluse ettevõtte toodete kvaliteedis ja tegevuse jätkusuutlikkuses. Narvakatele tähendab see stabiilset tööandjat ja kvaliteetset töökeskkonda," ütles Ilmjärv.