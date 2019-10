PILDIGALERII Aidu tuulepark sai nurgakivi

OÜ Eleon Green juht Andres Sõnajalg ütles nurgakivi pannes, et tänane vihmane ja tuuline sügisilm sümboliseerib hästi tuuleparkide ehitamist: tegemist on keerulise, aega- ja jõudu nõudva protsessiga.

Sõnajala sõnul on nende jaoks tegemist nö uuelt lehelt alustamisega, sest laialdast tähelepanu saanud vastasseis ametnikega puudutab ainult tuulikuid nr 4 ja 5. “Meil on Aidus kokku 30 kinnistut, millest 28 osas pole käimas ühtki vaidlust ega menetlust. Meil on jõustunud kohtulahend, mis kinnitab ehituslubade kehtivust ning meil on kõik võimalused jätkata ehitamist vastavalt projektile,” selgitas Sõnajalg.