KALEV KALLEMETS Mis saab pärast seda, kui kallinevad saastekvoodid teevad põlevkivielektrile lõpu

Viimastel aastatel on nende saastekvootide hind hüppeliselt kasvanud. 2023. aasta algul ületas CO2 kvoodi hind esimest korda 100 euro piiri tonni kohta. See tähendas, et fossiilkütustest elektri tootmine muutus varasemast palju kallimaks ja see kajastus ka elektri turuhinnas. Kuigi vahepeal on CO2 hind veidi langenud (2024. aasta algul püsis see majanduslanguse tõttu 50-60 euro vahemikus tonnist), on pikaajaline suund pigem ülespoole.