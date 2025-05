ÜKS KÜSIMUS Mis saab Ida-Virumaale tulevatest õpetajatest, kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele?

Narva järelevalves haridusministeerium ei teinud ettekirjutust, et 1. septembriks peavad need inimesed kutsenõuetele vastama, sest me saame aru, et need inimesed on tulnud kooli selleks, et panustada eestikeelsele õppele üleminekusse. See soovitus on järelevalve aruandes selgelt öeldud, et 1. septembriks 2026 võiksid need õpetajad kutse andja juures tegelikult oma kutse ära kinnitada.