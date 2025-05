JUHTKIRI Huvipuudus toimuva vastu võib valusalt kätte maksta

Sellised pettused on toimunud meil juba pikemat aega ning tundub kummaline, et inimesed endiselt nende õnge lähevad ja usuvad, et kriminaalmenetlus väidetava õnnetuse puhul on võimalik raha eest lõpetada või et pank palub oma konto kaitseks inimesel kuhugi oma pangakaardi edastada. Sest üleskutseid igasuguste võõraste helistajatega ettevaatlik olla on ju ka ametivõimude poolt hulgaliselt olnud.

Ent see näitab sedagi, et need inimesed ei ela Eesti inforuumis, ning see teeb nad ka haavatavamaks. See on üks elementaarne näide, miks on inimestele endile kahjulik, kui nad kohaliku eluga, sealhulgas varitsevate riskide ja ohtudega kursis pole.