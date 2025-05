LAURI LAATS Eesti ajab end ise energiahauda

Samamoodi nagu kõlavad kurtidele kõrvadele ekspertide hoiatused valitud kliimaideoloogia hukutava mõju kohta Eesti energiasõltumatusele. Tekkinud on skisofreeniline olukord, kus meie ees seisva energiaprobleemi tõsidusest saavad aru praktiliselt kõik peale valitsuse ja ametkondade.

Eesti on kahtlemata olnud läände pürgimisel edumeelne ning Nõukogude taagast vabanemiseks tuhiseti läbi üheksakümnendate ja nullindate entusiasmi ning julgusega, mis tekitas mujal maailmas imestust ning andis ühtlasi usalduskrediiti. Euroopa nõudeid järgiti veel täpsemalt kui saksa täpsus ning banaani kõverus väänati vajaduse korral sirgeks. Küllap mindi paljude asjadega liiale, kuid aken Euroopasse löödi valla ning tõestati, et Eesti on väärt laua taha lubamist. Praeguseks on aga oluliselt muutunud nii ümbritsev keskkond kui ka olud meie enda ühiskonnas − ilveslikult öeldes ei vii meid enam edasi see, mis meid siia tõi.

Meil on aeg tunnistada, et Eesti on võtnud endale energiapoliitikas liiga ambitsioonikad eesmärgid, mille täitmine ei ole reaalne.

Suurriikide käitumine ja roll maailmas on viimase kümnendiga saanud hoopis teistsuguse näo ja olemuse ning eile enesestmõistetavana tundunu ei pruugi täna enam kehtida ja homme võib see olla juba vastupidiseks muutunud. Sellistes oludes on vajalik palju ratsionaalsem ja pragmaatilisem käitumine − ehk isegi protektsionistlikum.