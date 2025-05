ANVAR SAMOST Ükskord ehitab ka Läti oma Rail Balticu jupi valmis niikuinii

Kes on käinud viimase aasta jooksul Riias keskturu kandis, see teab, et vana raudteejaama kõrvale on kerkinud uue raudteejaama uhke hoone. Tõsi, esialgu ei ole selle juurde ehitatud mingeid teid, mida pidi rongid võiksid liikuda. Viimaste uudiste valguses näib, et nii jääb pikaks ajaks.

Miks? Lühidalt ja ebaviisakalt öeldes, et Eesti, Läti ja Leedu ühise ettevõtmise koordineerimine on taas näidanud, kui erinevad kolm Balti riiki on ning kui tugevalt kohalik poliitiline ja ärikultuur võivad lihtsana tunduvaid valikuid vales suunas viia.

Pikem ja korrektsem, aga siiski mitteametlik selgitus on, et Läti jaoks oleks reaalne ehitada oma lõik Rail Balticu trassist valmis alles aastaks 2035, mitte aga 2030, nagu näeb ette plaan. Sel nädalal Eestis riigikogu liikmete ees käinud Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjoni esimees Andris Kulbergs ütles diplomaatiliselt, et vahepeal on mitu aastat rahalist auku.

Eesti ei ela ühiskonnana üle veel üht käegalöömist ja allaandmist tegeliku sõnumiga: oleme mõttetud, me ei tee enam kunagi midagi suurt ega suuda end kokku võtta.

Veidi varem on Lätis endas koos valitsuse koosseisu muutumisega justkui toimunud ärkamine ning saabunud teadmine, et Riia kesklinna ja lennujaama suurte-uhkete terminalihoonete ehitamine läks väga kalliks ning ehitajatele pole isegi suudetud kogu tasu ära maksta, sest raha on lihtsalt otsas.