Politsei võib Toila ja Purtse merepäästjatelt toetuse tagasi nõuda

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) võib Toila ja Purtse vabatahtlikelt merepäästjatelt eelmise aasta tegevustoetuse tagasi nõuda, kuna leiab, et need kaks ühingut on toetust ebasihipäraselt kasutanud. Üle Eesti on selliseid merepäästeüksusi, keda ähvardab tagasinõue, üle kümne.