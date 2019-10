Sillamäe kuulutas välja Vanalinna kooli arhitektuurivõistluse

"Sillamäe Vanalinna kooli õpilaste arvu prognoos 2022/23. õppeaastaks oli 440 õpilast, tegelikult on õpilaste arv vähenenud veelgi ning uus hoone peab arvestama keskmist õpilaste arvu, milleks nüüd on 382 õpilast," selgitas Sillamäe arhitekt-linnaplaneerija Anatoli Špakovs. "Olemasolev koolihoone ei vasta enam õpilaste arvule ning selle infrastruktuur on samuti vananenud. Praegune koolihoone tuleb täies ulatuses lammutada ning asendada uuega."

Eesti arhitektide liidu presidendi Katrin Koovi sõnul on tervitatav, et uute koolihoonete planeerimisel korraldavad kohalikud omavalitsused arhitektuurivõistlusi, otsimaks parimaid lahendusi, mis arvestavad nii kooli vajaduste ja nüüdisaegse õpikäsitusega kui ka ümbritseva linnaruumiga. "Tänu võistlusele on Sillamäe koolil ja linnal suurem kindlus, et tulemuseks on nüüdisaegne, funktsionaalne ja kvaliteetne kooliruum, mis pakub õpilastele tänapäevast õpikeskkonda. Samas on kooli juurdepääs ja selle sidumine linnaruumiga arhitektidele huvitav väljakutse, sest krunt asub looduslikult kauni koha peal, aga on ülejäänud linna suhtes veidi varjus," ütles Koov.