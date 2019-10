Selisoo idaosa taastatakse koostöös kaevandajaga

Tellijale

Alutaguse vallas asuva 2015. aastal loodud Selisoo looduskaitseala kaitsekorralduskavas nähakse soole uue võimaluse andmiseks ette kolm olulist tegevust: idaosa veerežiimi taastamine, Seli Suurlauka väljavoolukraavi sulgemine ja soo kaguosa veerežiimi taastamine. Kaks esimest on nimetatud kõrgeima tähtsusega tegevuseks, kaguosa taastamine on teine prioriteet. Kõik kolm tegevust on määratud riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ülesandeks.