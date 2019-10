Tellijale

Lasterikas ema Jelena Sõtšnikova rääkis, et sel õppeaastal peavad Oru lapsed koolist koju naasma liinibussiga, kuna Kohtla-Järve linnavõimud on nendele käima pannud vaid hommikuse koolibussi. See pole aga mitte ainult ebamugav, vaid on ka ohtlik.