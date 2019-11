Viru jalaväepataljoni sünnipäev toob kaitseväelased Jõhvi keskväljakule

Viru jalaväepataljoni aastapäeva pidustused on sel aastal jaotatud kahele päevale. 5. detsembril toimub kaitseväeline jalutuskäik kaitseväe orkestri ja soomukite saatel Jõhvi keskväljakule, pärast rivistust on linnakus pidulik lõunasöök kogu isikkoosseisule. Õhtupoolikul on kavas Viru jalaväepataljoni ülema vastuvõtt, kuhu lisaks kaitseväelastele kutsutakse ka koostööpartnerid väljastpoolt kaitseväge.

"Sünnipäev on hea põhjus kokku saamiseks ning aastast aastasse kasvab meie külaliste arv aina suuremaks. Head ja siirad soovid tulevad kasuks igale sünnipäevalapsele, ka sõjalisele üksusele, kes Eesti kaitseväe idapoolseima väeosana on siinse elu lahutamatu osa. Hea meel on näha särasilmseid lapsi ja noori, kes ka sellel aastal on oodatud meie linnakut uudistama. Seega kohtumiseni," ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.