Teismeliste kamp käib Vahtra loomekeskuses laamendamas

Kohtla-Järve kultuurikeskuse allüksuseks oleva loomekeskuse töötajate sõnul toimub see kõik niivõrd kiiresti, et alaealisi huligaane pole kordagi õnnestunud kohapeal kinni pidada. Kui politsei väljakutse peale kohale jõuab, pole vandaalitsejatest seal enam jälgegi.

"Novembri algusest peale on olnud kolm säärast intsidenti," ütles Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova. "Suurt kahju alaealised huligaanid tekitanud ei ole, ent meeldivat pole siin ikkagi midagi. Kõikide meie tegevusaastate jooksul − keskus avati ligi kümme aastat tagasi − pole me millegi säärasega siin varem kokku puutunud. Kuna need vahejuhtumid on hakanud korduma, tegime me esmaspäeval politseile ametliku avalduse ning edastasime korrakaitseorganitele videokaamera salvestise."

Huligaanitsejate isikute kindlakstegemine raskusi ei valmistanud, seda enam, et loomekeskuse töötajad tundsid neist mõningate näod ära. Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnavanem Anna Tihhomirova andis teada, et vandaalitsejatest noorukite isikud on neile hästi teada.