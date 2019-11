Rahapetis võeti lõpuks kinni

Politseinike poolt kogutud andmed viisid võimaliku kahtlustatava kinnipidamiseni, kes on tänaseks kohtu loal vahi alla võetud.

7. novembril esitas politsei 29aastasele mehele kahtlustuse selles, et 28. oktoobril palus ta Narvas Tallinna maanteel asuval veokite platsil rekajuhil lahti vahetada 100eurone kupüür. Sõidukijuht avastas alles hiljem, et ta on kätte saanud suveniirraha. Sarnane juhtum leidis aset kaks päeva hiljem, 30. oktoobril, kui Narvas Tuleviku tänaval asuvas poes maksti kauba eest suveniirrahaga.