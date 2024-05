VIDEO Lapsed põhjustasid põlengu Jõhvi kesklinna ärikeskuse juures

Häirekeskus sai kell 14.41 teate, et ärikeskuse Tsentraal taga põleb leegiga vanapaberipress. Kolme autoga kohale saabunud päästjad kustutasid kiiresti põlengu ja inimeste keskusest evakueerimise vajadust ei tekkinud.

Keskuse Tsentraal juht Anneli Mänd ütles, et turvakaamera videost on näha, kuidas kaks last, umbes 10aastane poiss ja tüdruk, süütasid hoone taga asuva vanapaberi pressi.