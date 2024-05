Jutt käib Narva Pähklimäe kooli direktori kohusetäitjast Irina Janovitšist, kes on samal ajal linnavolikogu esimees. Janovitš ei vasta nõuetele, sest tal puudub magistrikraad. Kuigi Janovitši puhul on väidetud, et praegu omandab ta seda magistriõppes, ei pea minister seda argumendiks, et Janovitš saaks direktorina jätkata, sest pole kindel, et ta nõutava kraadi ka omandab. Ettekirjutuse kohaselt tuleb Janovitš koolijuhi kohal välja vahetada tänavu 1. augustiks.