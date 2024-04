Toila lastevanemad võitlevad gümnaasiumiastme eest edasi kohtus

Toila vallavolikogu otsustas 27. märtsil, et 1. septembrist 2026 lõpeb Toilas gümnaasiumihariduse andmine ning haridus- ja teadusministeeriumi toetusega kerkib samasse uus põhikool. Lapsevanem, MTÜ Toila Gümnaasiumi Heaks juhatuse liige Piret Toovis ütles kohe pärast volikogu otsust, et see on lühinägelik ega arvesta kohaliku kogukonna arvamusega, mistõttu on kavas otsus kohtus vaidlustada.