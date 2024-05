Voka saab uue betoonkattega korvpalliväljaku

"Meil on hea meel, et on nii palju ettevõtlikke omavalitsusi ja kogukondi, kes kodukoha korvpallimängu tingimuste parandamise eest seisavad. Positiivne tagasiside annab meile märku, et tegeleme õige asjaga. Betoonimeister saab noortesporti toetada kolmes tegusas kogukonnas," rääkis Betoonimeistri juht Kalle Suitslepp.

Eesti korvpalliliidu 3x3 peatreeneri ja konkursi komisjoni liikme Siim Raudla sõnul motiveerib Betoonimeistri algatus loodetavasti ka teisi ettevõtjaid toetama kohalikke kogukondi ning üle vaatama oma kodukoha palliplatse. "Vaatamata sellele, et korvpall on Eestis üks armastatumaid spordialasid ning meil on üle tuhande väljaku, on suur osa neist paraku üsna kehvas seisus ja seda eriti väiksemates asulates," nentis Raudla.

Voka välikorvpalliväljakul on viimased 10 aastat peetud 3x3 korvpallivõistlusi. "Paraku on aeg oma töö teinud ning praegune asfalt mureneb ja on tekkinud augud, mis on muutunud mängijatele ohtlikuks," kirjeldasid taotlejad Toila spordi- ja kultuurikeskusest. Amortiseerunud asfaltkate asendatakse ka seal akrüüliga kaetud betooniga.