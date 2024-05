NÄDALA KUJU Martin Rytberg

Eks selle üle arutleti juba mullu, et kui lasteaed kinni pannakse, kas siis tuleb asemele hooldekodu. Nüüd ongi ettevõtja pöördunud valla poole taotlusega saada maad juurde, et rajada õiglase ülemineku fondi toel sinna hooldekodu. Tõenäosus, et kõik ettevõtja plaanide kohaselt läheb, pole kuigi suur, sest juba on vald andnud vastuse, mis seab tõkkeid hoonestuse olulisele laiendamisele. Muidugi, iga lisanduv töökoht on valla jaoks kindlasti oluline. Kuid oluline on ka sümbolite keel. Praegune Toila võim on aasta jooksul pidanud tegema ühe lasteaia ja gümnaasiumi sulgemise otsuse. See annab kindlasti oponentidele võimaluse küsida: kas praegune vallavõim näebki tulevikku lasteasutuste sulgemises ning hooldekodude avamises?