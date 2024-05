RETROLUGU: Kuidas Ida-Virumaal 20 aastat tagasi tähistati Euroopa Liitu astumist Toilas ohverdati eurohärg

Päike paistis ka 1. mail

Tuntud euroskeptik, nüüd Reformierakonna nimekirjas europarlamenti pürgiv Igor Gräzin särab Toila lustipeole jõudes, justkui oleks Eesti astumine Euroopa Liitu ka tema unistuse täitumine. "Mul on hea meel tõdeda, et need, kes arvasid, et täna enam päike ei paista, on eksinud. Ta paistis eile ja paistab täna. Ja küllap see elu hakkabki nii minema, et seda päikest on täpselt nii palju, kui me ise seda teeme." Õigusteaduse professor lisab, et iga jurist, kes läheb kohtusse ja ütleb kohtunikule, et ta on loll ning tema seadused on lollid, on vilets jurist. "Tähendab, et küsimus on otsustatud ja järelikult vaidlustamisele ei kuulu. Nüüd on kõige tähtsam töötada selle nimel, et Eesti säilitaks oma omapära. Olime Nõukogude Liidus mingi eksperimentaalregioon, oleme olnud eristaatusega Vene impeeriumi koosseisus, olime natukene teistmoodi Rootsi impeeriumis. Kui me ka nüüd jääme iseendaks, siis me mängime välja."