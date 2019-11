Ida-Virumaa langes põhimaanteede neljarealiseks ehitamise järjekorra lõppu

Majandusminister Taavi Aas selgitas neljapäeva hommikul "Terevisioonis", et kõike korraga ei jõua teha ja Ida-Virumaal tuleb lihtsalt oodata. Tema eelkäija selles ametis Kadri Simson seevastu käis 2018. aasta kevadel välja veksli, et Jõhvi ja Narva vaheline lõik ehitatakse neljarealiseks juba 2025. aastal.

Põhjaranniku küsimusele, miks on teehoiukavas maanteede neljarealiseks ehitamise järjekorra lõppu jäänud Ida-Virumaa, selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete peaspetsialist Taavi Audo, et lõikude ehitamise prioriteete määravad liiklussagedused, rahastusvõimalused, maavarade ja spetsialistide olemasolu ning TEN-T [üleeuroopalise teedevõrgustiku teede] määruse tähtajad. "Tallinna-Tartu ja Tallinna-Pärnu maantee tuleb TEN-T määruse järgi varem välja ehitada kui Tallinna-Narva tee, mistõttu alustataksegi nende teede ehitamist varem. Tallinna-Narva maantee on kavas täies mahus välja ehitada 2035. aastaks," edastas ta.

Ta lisas, et riigiteede teehoiukava 2020-2030 pole veel lõplik, kuna selle peab detsembris heaks kiitma vabariigi valitsus. "Arvestama peab ka, et detsembris esitab rahandusministeerium valitsusele averuse (PPP) rahastamismudeli rakendamise ettepaneku, millega pole praeguses teehoiukava versioonis arvestatud. See tähendab, et endiselt on võimalik Jõhvi-Narva lõigu ehituse varasem alustamine järgmise kümnendi esimeses pooles," teatas Audo.