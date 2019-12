Tellijale

Kreenholmi gümnaasium on ainus Narva Kreenholmi rajoonis seni tegutsev üldhariduskool. Selle juures olev staadion aga ei kannata enam ammu kriitikat: faktiliselt on staadion muutunud umbe kasvanud tühermaaks.

Projekteerimiseks ja staadioni rekonstrueerimiseks on Narva linna 2019. aasta eelarves ette nähtud 710 000 eurot, ent seni on ära tehtud vaid paberitöö. Alles arutusel olevas 2020. aasta eelarve eelnõus on selle projekti tarvis ette nähtud juba 1 723 430 eurot, sh lõppevast aastast alles jäänud 671 720 eurot.