Lüganuse vald maksab Maidla Mõisa Arendusele lisatoetust

Lüganuse vald, kes ühe osanikuna kutsus MTÜ Maidla Mõisa Arendus ellu, et mõisakompleksi hallata ja arendada, pikendas lepingut ühinguga selle aasta juuni lõpus kaheks kuuks: juuliks ja augustiks. Selle tarbeks eraldati ettevõttele ka toetust. Nüüd saatis MTÜ vallavalitsusele kirja, kus seisab, et nad tasusid augusti vee- ja elektriarve ning ka töötajate palgad oma vahenditest, mistõttu ei ole ettevõttel raha likvideerimisprotsessiks. Puudu on ligi 14 000 eurot, mis kõik kulub ühe täiskoormusega ning ühe osalise koormusega töötaja septembri töötasuks, kasutamata puhkuse kompenseerimiseks ning koondamistasudeks.