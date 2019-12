Lüganuse vallavanem: Kiviõli koolis arutati vallavõimu kukutamist

Neljapäeva pärastlõunal Lüganuse vallavalitsuselt tulnud pressiteates on kirjas, et 13. novembril toimus Kiviõli 1. keskkoolis, "kui munitsipaalomandis oleva kooli hoones Heidi Uustalu loal ja teadmisel poliitiline üritus, mille üks läbiviijatest oli Eestimaa Reformierakonna liige ning Lüganuse Vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni tänane esimees Andrea Eiche ning kuhu olid kaasatud neli Kiviõli I Keskkooli õpilast."

Lüganuse vallavanem Viktor Rauami sõnul avaldasid mitu lapsevanemat pahameelt, et poliitilise sisuga üritusel osalenud laste vanemaid ürituse toimumisest haridusasutuses ja laste kaasamisest sellesse, ei teavitatud. "Rahulolematust tekitas ka üritusel läbiviidud arutelu tänase vallavõimu kukutamise võimaluste üle, mis ürituse ühe läbiviija, Andrea Eiche, kinnitusel pidi peatselt aset leidma," ütles Rauam pressiteate vahendusel.

Vallavalitsus on seisukohal, et Heidi Uustalu koolidirektorina jätkamisel ei ole töörahu tagamine võimalik. “Leida tuleb uus inimene, poliitiliselt neutraalne, kes toob kooli värskust ja uue hingamise ning, kes suudaks tõsta ka Kiviõli I Keskkooli aastaid languse tendentsis olevat õppetaset tagamaks kooli jätkusuutliku arengu. Koolijuht peab olema inimene, kes on ka reaalselt koolis kohapeal, tegutseb pühendunult ning kohalikust poliitikast segamatult,” selgitas Rauam.

Vallavalitsus taunis pressiteates ka laste poliitilistesse aktsioonidesse kaasamist, pidades silmas kolmapäeva hommikul Lüganuse vallavalitsuse ees toimunud meeleavaldust.

Lüganuse Vallavalitsus otsustas vabastada Kiviõli I Keskkooli direktor ametist

5. detsembril toimunud Lüganuse Vallavalitsuse istungil otsustati ametist vabastada Reformierakonda kuuluv, Kiviõli I Keskkooli direktor, Heidi Uustalu.

