Jõhvi korterite väärtus kukub Kohtla-Järve suunas

Pindi Kinnisvara avaldatud ülevaade, mis on koostatud novembrikuus toimunud tehingute põhjal, näitab, et Jõhvis oli korteri keskmine ruutmeetri hind kukkunud 181 eurole. Kui augustis oli sama näitaja veel 322 eurot, siis järgenevatel kuudel on toimunud järsk sööst allapoole: septembris 222 ja oktoobris 207 eurot.